اقتصاديون يكشفون الآثار الإيجابية لإسناد المطارات المصرية للشركات الأجنبية

كشف خبراء الاقتصاد عن الآثار الإيجابية لإسناد المطارات المصرية للشركات الأجنبية في إطار تطوير منظومة الإدارة والعمل على تطوير البنية التحتية مما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي المصري وزيادة الفرص الاستثمارية الأجنبية.

قال الدكتور أحمد السعودى الأمين العام لاتحاد الأفراسيوي للاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، إن إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية لشركات أجنبية يعتبر خطوة إستراتيجية ذات أهمية كبيرة للعديد من الأسباب، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير وتحسين قطاع النقل الجوي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والمستخدمين.

وأضاف أنه من الآثار الإيجابية تبادل التكنولوجيا والخبرات، حيث يتيح تعاون شركات أجنبية في إدارة المطارات نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى مصر، مما يساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الجوية.

وأوضح أنه تتمتع الشركات الأجنبية بالخبرة والكفاءة في إدارة المطارات بمعايير عالمية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتجربتهم في المطارات المصرية.

وأشار إلى أنه يمكن أن يشجع إسناد المطارات لشركات أجنبية على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النقل الجوي في مصر، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أنه يمكن القول إن إسناد المطارات المصرية لشركات أجنبية يعد خطوة إستراتيجية تسهم في تطوير القطاع الجوي ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري والمجتمع المحلي، لكن يجب أن تتم هذه العملية بحذر وتأمين ضمانات لحقوق العمال المحليين وضمان استمرارية تدريبهم وتطوير مهاراتهم.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، ينبغي على الحكومة المصرية والشركات الأجنبية العاملة في مجال إدارة المطارات أن يضعوا آليات فعالة لمراقبة ومتابعة أداء الشركات وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في خدمات المطارات.

وأشار الي أنه يمكن القول إن إسناد المطارات المصرية لشركات أجنبية يمثل خطوة جريئة ومهمة نحو تحسين القطاع الجوي في مصر، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واقتصادية جاذبة، ويجب أن تتم هذه العملية بشكل شفاف ومسؤول، مع التركيز على تحقيق الفوائد الشاملة للمجتمع وضمان استدامة التطور والتحسين في هذا القطاع الحيوي.



فيما قال سامح سعد رئيس شركة مصر للسياحة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الأسبق، إن إسناد المطارات للشركات الأجنبية سيسهم في تطوير المطارات مما يعمل على تقديم خدمات مميزة.



وأشار إلى أنه يعتبر تطوير المطارات في مصر عنصرًا أساسيًا لتعزيز القطاع السياحي والاقتصادي في البلاد، ويتزايد الاهتمام بتحديث وتحسين هذه المنشآت الحيوية لضمان توفير خدمات فعالة ومريحة للمسافرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما يساهم تطوير المطارات في مصر في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد أن الآثار الإيجابية لتطوير المطارات في مصر يسهم تطوير المطارات في مصر في جذب المزيد من السياح ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز صورة مصر كوجهة سياحية مميزة ويساهم في زيادة الإيرادات السياحية.



وأكد أنه يساهم تطوير المطارات في تحسين البنية التحتية الجوية في مصر، بما في ذلك تحديث المرافق والتجهيزات وتوفير تقنيات حديثة، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين تجربة المسافرين.

وأوضح أنه يعزز تطوير المطارات في مصر النشاط الاقتصادي عبر خلق فرص عمل جديدة في قطاع النقل الجوي والخدمات المرتبطة، بالإضافة إلى تعزيز التجارة والاستثمارات.