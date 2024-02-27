المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تمارس كل أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

أكدت ليما بسطامي المديرة القانونية للمرصد الأورومتوسطي، أن إسرائيل تمارس كل أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتطبق نظام الفصل العنصري.

وأضافت في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية” أن إسرائيل لا تزال تمارس الاعتقالات التعسفية وكل أنواع التعذيب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، مؤكدة انه ينبغي إنهاء معاناة المهجرين قسرًا في القطاع وضمان عودتهم فورًا إلى مناطق سكنهم، في ظل اشتداد تأثيرات حلول فصل الشتاء وهطول الأمطار والبرد القارس عليهم وهم في العراء دون مأوى.

وشددت المرصد على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر، استهداف المدنيين عمدًا وتعتبر تهجيرهم قسريًّا انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، منبهًا إلى أن استمرار إسرائيل بالتصرف مع الإفلات من العقاب ودون عواقب، يجعل القانون الدولي مهزلة ويقوض مصداقية النظام المكلف بإنفاذه.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة، كما تستهدف زوارق الاحتلال المناطق الساحلية جنوبي القطاع.

ودخل العدوان الإسرائيلي يومه الـ144، مخلفًا آلاف الضحايا والمصابين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29782 شهيدًا و70043 مُصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانها، أن جيش الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و164 مصابًا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.