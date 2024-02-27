ضبط مواد مخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط عدة عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرتي قسم شرطة ثان الإسماعيلية ومركز شرطة الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وعاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثانالإسماعيلية، وبحوزتهما 4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو".

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.750 مليون جنيه تقريبًا.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.