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مصر

متحدث "الزراعة": الدولة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية وسعر مناسب

الدكتور محمد القرش،
الدكتور محمد القرش،

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد القرش، أن الدولة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية وبسعر مناسب.

وقال القرش - خلال لقاء خاص مع القناة الأولى اليوم الثلاثاء - "نحاول تكثيف حجم المعروض والمتاح أمام المواطنين خلال ذروة الاستهلال في شهر رمضان والأعياد، وهناك إجراءات نقوم بها لفتح منافذ ونقاط بيع لتوفير بدائل آمنة للمواطنين بأسعار مناسبة؛ مما يؤدي إلى حالة اتزان في الأسواق.

وحول المنافذ الخاصة بالوزارة الموجودة في المحافظات، قال "القرش" إن هناك 274 منفذًا في كل المحافظات، علاوة على مجموعة من المنافذ المتحركة والتي يتم وضعها تحت تصرف أجهزة الحُكم المحلي بهدف الوصول للمناطق الأكثر كثافة، مؤكدًا العمل على مبادرة "خير مزارعنا" التي أطلقتها الوزارة بهدف فتح الأبواب للمنتج في عرض منتجاته بمواصفات جيدة وبسعر مناسب وهو مصدر جيد لخدمة المنتجين والمستهلكين.

وعن السلع التي توفرها منافذ الوزارة ونسبة الخصم عن الأسواق في الخارج، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المنافذ تتواجد بها احتياجات السوق المصرية، مبينًا أن نسبة الخصم تصل أحيانًا إلى أكثر من 30-40 %، مشيرًا إلى أن فرق الأسعار بين المنتج الموجود في المنافذ والأسواق الخارجية من 20-25%.

وشدد على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية بالدولة والقطاعات المختصة بالوزارة ومعامل الفحص تقوم بعمل حملات مستمرة وأخذ عينات عشوائية للتأكد من سلامة المنتج المعروض أمام المواطن المصري.

وفيما يتعلق بانخفاض أسعار الأعلاف وانعكاساتها على أسعار اللحوم والدواجن، أكد أن الدولة قامت بدور كبير - خلال الفترة الأخيرة - لزيادة حجم مدخلات الأعلاف وزيادة طرحها والإفراجات الجمركية للكميات الموجودة فيها؛ أدت إلى انعكاس مباشر في السوق.

وبخصوص السكر والأرز في المنافذ، أوضح "القرش" أن هذه المنتجات متواجدة في منافذ الوزارة وكل منافذ الدولة والمبادرات التي تطلقها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من هذه المنتجات.

وعن آلية المتابعة على منافذ الوزارة وغيرها، قال إن هناك رقم شكوى تابعًا للوزارة 19561 للتواصل عند وجود أية مشكلة خاصة بمنتجات اللحوم أو غيرها، كما أن هناك متابعة للالتزام بالسعر.

وزارة الزراعة الأراضي الدكتور محمد القرش المحافظات المنافذ المتحركة الزراعة

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