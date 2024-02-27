اليوم.. محاكمة متهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في الزيتون

تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في الزيتون.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها "طالب" مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكانهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.