الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بمشاركة ألف طفل وفنان..27 عرضًا مسرحيًا في موسم مسرح الطفل

نوادي مسرح الطفل
نوادي مسرح الطفل

ضمن برامج وزارة الثقافة المخصصة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل، ويتنافس بها 27 عرضًا مسرحيًا من مختلف المحافظات، ويشارك في العروض أكثر من ألف طفل وفنان.

فعاليات الموسم الجديد لـ نوادي مسرح الطفل

وأعلنت الإدارة العامة لثقافة الطفل بدء تحكيم عروض نوادي مسرح الطفل بالمحافظات اعتبارًا من 24 فبراير الحالي حتى 2 أبريل المقبل، ويتراوح عدد أيام العروض المقدمة بالمجان لرواد المواقع ما بين 5 إلى 7 أيام.

ويقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي عرضين مسرحيين، وهما مسرحية "لعبة وحدوتة" لمكتبة الطفل بسنورس فرع ثقافة الفيوم تأليف عبده الحسيني وإخراج إميل الفنس، ومسرحية "صراع الألوان" لقصر ثقافة ببا فرع ثقافة بني سويف، تأليف عبده الزراع وإخراج شريف شجاع.

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كما يقدم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي 9 عروض هي: مسرحية "مدينة الأحلام"، لقصر ثقافة الطفل بشبين الكوم بالمنوفية، تأليف يس الضوي إخراج مي مراد، ومسرحية "حنان في بحر المرجان" لقصر ثقافة شبين الكوم تأليف سعيد حجاج وإخراج إيمان مندور، مسرحية "غابة الأمنيات" لقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، تأليف عبد الرحمن عصام وإخراج أحمد حسانين، "حلم فتاة" قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، تأليف أحمد سمير إخراج مصطفى العطار، "قميص السعادة" بيت ثقافة أبو قير، تأليف السيد حافظ إخراج سارة محمد، "المغارة المسحورة" قصر ثقافة الشاطبي، تأليف أيمن فتيحة إخراج سمر القصاص، "باب الجنة" مسرح 23 يوليو بالمحلة، تأليف محمد حافظ ناصف إخراج خالد النموري، "الحكاية مصرية" قصر ثقافة غزل المحلة، تأليف هاني قدري وإخراج فريدة المصري، "هجرة" المركز الثقافة بطنطا، تأليف هاني قدري وإخراج مصطفى فجل.

 6 عروض مسرحية في إقليم شرق الدلتا 

وفي إقليم شرق الدلتا الثقافي تقدم 6 عروض وهي  مسرحية "مملكة القرود" لقصر ثقافة الزقازيق تأليف سمير عبد الباقي وإخراج تريزا فريد، "أما بعد" لقصر ثقافة منيا القمح، تأليف محمود كحيلة وإخراج محمد السيد، "الفرعون الصغير" لقصر ثقافة المنصورة تأليف شهاب سلطان إخراج محمد عبد الجواد، مسرحية "هفتان وريان" قصر ثقافة المنصورة، تأليف أحمد زكريا وإخراج أحمد مصطفى، "لعبة وحدوتة" قصر ثقافة فارسكور بدمياط، تأليف عبده الحسيني وإخراج محمد طارق، "الجبلاية" قصر ثقافة أنور المعداوي بكفر الشيخ، تأليف عبده الحسيني وإخراج أحمد جاويش.

كما يقدم إقليم القناة وسيناء الثقافي 6 عروض مسرحية أيضا، وهي: مسرحية "رحلة السندباد" لقصر ثقافة السويس، تأليف كامل كيلاني وإخراج محمد تنجيري، "بنت السيرك" قصر ثقافة العريش، تأليف أحمد زحام وإخراج آمال محمود، "قلب ملك" قصر ثقافة الإسماعيلية تأليف عبده الحسيني وإخراج عبد السلام إبراهيم، "كان في مكان" تأليف حسام عبد العزيز إخراج يوسف الشاعر، "مدينة الألعاب" تأليف محمود جمال وإخراج يوسف المصري، "رادوبي الجميلة" تأليف أحمد زحام وإخراج إسلام الكفراوي، لقصر ثقافة بورسعيد.

عروض  إقليم جنوب الصعيد الثقافي

ويشهد إقليم جنوب الصعيد الثقافي 3 عروض "ملك الغابة وبيت الفيل" قصر ثقافة الغردقة، تأليف أسامة عبد السلام وإخراج أحمد عبد الباسط، "ألبوم صور" قصر ثقافة السباعية، تأليف هاني قدري إخراج عبد الرحمن أحمد، "في بيتنا مسرح" مسرح فوزي فوزي تأليف هاني قدري إخراج محمد عبد المنعم.

أما إقليم وسط الصعيد الثقافي فيشارك بعرض  "الألوان العجيبة" قصر ثقافة الطفل بسوهاج، تأليف أحمد زيدان وإخراج أبو بكر مظهر.

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