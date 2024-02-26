فرنسا وألمانيا يؤكدان ضرورة تفادي وقوع كارثة إنسانية في غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن سكان غزة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية كبيرة جدا، مشددًا على ضرورة فتح جميع المعابر دون تأخير لوصول المساعدات.

وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس، من شن هجوم واسع النطاق على رفح، مؤكدًا على ضرورة منع وقوع كارثة إنسانية هناك.

فيما قال ممثل إسبانيا بمحكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وأضاف ممثل إسبانيا، أنه مهما حدث فإن إسرائيل ستظل سلطة احتلال وتبقى الأراضي الفلسطينية والقدس منطقة محتلة.

يأتي ذلك بينما تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على اسرائيل لقبول الهدنة التي سيعلن عنها قريبًا.

على صعيد أخر، اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة.

محاكمة اسرائيل أمام العدل الدولية

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.