محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلًا رمضان بمركز ومدينة البدرشين والحوامدية

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة معارض "أهلًا رمضان" بشارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين وطريق مصر أسيوط بمدينة الحوامدية لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والذي تقيمهم المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الجيزة أن المعارض تأتي في إطار خطه المحافظة لإقامة عدد من المعارض والمنافذ السلعية تغطي كل قطاعات المحافظة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

معرضا البدرشين والحوامدية يضم ٤٠ باكية لعرض السلع الأساسية

وأشار محافظ الجيزة إلى أن معرضي البدرشين والحوامدية يضم ٤٠ باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار أقل عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تصل إلى ٢٥% وبها كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات) بجودة عالية وبأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه خلال أيام سيتم افتتاح معارض جديدة لتغطية قطاعات أخرى بمشاركة العديد من الشركات والعارضين كل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان لضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات تلك المعارض، مؤكدًا أنه تتم إقامة المعارض بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك للإقبال الكبير من المواطنين على تلك المنافذ والمعارض التى تقيمها المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ باكيات العارضين، مشددا على جميع المسئولين المعنيين بأجهزة المحافظة بالمرور الدوري للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة بشكل دائم.

وحرص راشد داخل المعرض على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين عليه للتأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية السلع المتوافرة ومدى جودتها.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعددًا من أعضاء مجلس النواب وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس مركز ومدينة البدرشين ومدير مديرية التموين ومباحث التموين.

وجاءت أسعار السلع داخل المنفذ كالآتي (لحم بلدي ٣٢٠ جنيها للكيلو – سكر ٢٧ جنيها – أرز من ٣٠ إلى ٣٤ جنيها – مكرونة ٢٨ جنيها للكيلو – زيت خليط ٧٠ جنيها للتر – السمن ١٣٥ لعدد ٢ كيلو – قمر الدين ٦٥ جنيها ٤٠٠ جرام – بلح جاف ٢٠ جنيها ٧٠٠ جرام – بلح أسواني ٤٠ جنيها - حلاوة طحينية ٩٠ جنيها للكيلو – الصلصلة ١٦ جنيها ٣٦٠ جراما – الشاي ٨ جنيهات ٤٠ جراما – دقيق ٢٨ جنيها للكيلو).

محافظ الجيزة يفتتح معرض اهلا رمضان بالجيزة

محافظ الجيزة يفتتح معرض اهلا رمضان بالجيزة

محافظ الجيزة يفتتح معرض اهلا رمضان بالجيزة

محافظ الجيزة يفتتح معرض اهلا رمضان بالجيزة

محافظ الجيزة يفتتح معرض اهلا رمضان بالجيزة