اليوم.. الحكم على طبيب تجميل متهم بهتك عرض فتاة في أكتوبر

تعقد محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم على طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة، بعد أن كانت المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي لإعدامه.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها م. ع. ع البالغة من العمر 15 عاما، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى، م. س. م مشكو في حقه، وذلك بقيامه بالتعدي على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتي وبمنطقة الحصري.