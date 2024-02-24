من المرج لمصر الجديدة.. وقائع وعقوبات "حوادث الدهس الجماعي"

«حوادث الدهس الجماعي».. نزيف الطريق مستمر يروح يوميًا ضده العديد من الأشخاص والمواطنين آخرهم ثلاثة طلاب في عمر الزهور دهستهم سيارة تريلا في منطقة المرج.. في هذا التقرير نرصد العقوبات والوقائع.

سائق «تريلا» يدهس 3 طلاب بالمرج

المتهم هو سائق سيارة «تريلا» تورط في دهس 3 طلاب في المرج، حيث تبين أنه كان يحاول الرجوع للخلف فدهس الضحايا مما تسبب في وفاتهم.



تلقى أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، على الفور انتقل رجال المباحث مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود 3 جثث لطلاب في العقد الثانى من العمر، وتم نقل الجثامين للمشرحة.

دهس ثلاثة فتيات في مصر الجديدة

وفي محيط ميدان الجامع في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة تسبب شاب متهور يقود سيارة ملاكي في دهس ثلاثة فتيات لدى عبورهن الطريق ولاذ بالفرار.



وتبين أن الفتيات أصيبوا بنزيفًا بالمخ، وكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد. وطلبت النيابة العامة تحليل عينة من دماء سائق السيارة عقب ضبطه وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.



مصرع وإصابة 3 فتيات دهسًا في شارع التسعين بالتجمع

وفي القاهرة الجديدة، لقيت فتاتين مصرعهم وأصيبت أخرى، إثر تعرضهن للدهس من قبل سيارة بشارع التسعين بالتجمع الخامس.



كان تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، إخطارا من أحد المستشفيات الحكومية بمصرع فتاتين وإصابة أخرى بحادث مروري أثناء عبورهن شارع التسعين بالقاهرة الجديدة.



بالانتقال والفحص تبين أن الفتيات كنّ يعبرن الشارع، ودهستهن سيارة مسرعة كان يقودها شاب وأخرى كانت تقودها فتاة.

وبانتقال قوات الأمن إلى المستشفى تبين وفاة فتاتين، بعد تعرضهما لإصابات خطيرة بالمخ، وإصابة أخرى بإصابات خطيرة.



سائق يدهس سيدة وابنتها بطريق الإسماعيلية الصحراوى

كانت نيابة بدر قررت التحفظ على سائق دهس سيدة وابنتها ولقيتا مصرعيهما في الحال، أثناء عبورهما طريق "مصر - الإسماعيلية الصحراوي".



كان قسم شرطة الشروق، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي.



انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على أسبابه، وكشف ملابساته، وتبين أنه أثناء عبور سيدة وابنتها للطريق تصادف مرور سيارة ميكروباص للطريق، واصطدمت بهما بقوة ما تسبب في إصابتهما بكسور وكدمات ونزيف وتوفيتا على الفور.

ألقى القبض على السائق وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الحادث، ورفعت الجهات المعنية آثار الحادث، من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

عقوبات جريمة القتل الخطأ

وفَقًا لقانون العقوبات تكون عقوبة المتهم هي وفقًا لنص المادة 238: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وأشارت المادة إلى أن تكون عقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه».



ولكن في هذه الجرائم التي تكون حوادث الدهس كانت لأكثر من شخص تكون العقوبة هي: «الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات تكون إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة».