حبس عاطل يروج لمخدر الحشيش في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، حبس المتهم بترويج مخدر الحشيش، وسلاح ناري، على المدمنين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، ومصادرة المضبوطات.



تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لوحدة مباحث دار السلام، مفادها قيام المدعو “غلاب م.ص”، وشهرته "جعلوص" 19 سنة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لتجارته الآثمة.

بالتحريات أثبت صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، خرجت حملة لمداهمة منزل المذكور، وأماكن تردده.



ونجحت الحملة في القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 500 جرام، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، فتم اصطحابه إلى ديوان القسم.

بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نفسه وعن تجارته الاثمه.



تحررعن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.