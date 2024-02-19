الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

هددها بالقتل بساطور.. القصة الكاملة لاستغاثة سيدة من جبروت زوجها في دار السلام

خلافات زوجية
خلافات زوجية

"فيديو مدته 40 ثانية ظهرت فيها سيدة تقف وراء الباب تختبىء من زوجها الذي ارتبطت به منذ ما يقرب من عشر سنوات ذاقت فيها جميع أنواع الضرب والذل والإهانة لتنتهي برفع فيديو على السوشيال ميديا تدينه فيه أمام الرأي العام".

البداية، كانت بخلاف عائلي متكرر على مدارسنوات طويلة لم يراعِ فيها الزوج كرامة زوجته ولا أطفاله وبات يتعدى عليها ليلاً ونهارًا في مختلف الظروف ولأتفه الأسباب وتم اكتشاف أمره عندما ظهرت سيدة في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث من جبروت زوجها الذي يتفنن في تعذيبها وينتهك آدميتها بالعنف الآسري الموجه لها يوميًا.

ظهر في الفيديو الزوج ممسكًا بسلاح أبيض "ساطور" في يده بينما تقف زوجته وراء باب الشقة وترفض الفتح له خشية على حياتها، بينما الزوج يردد ألفاظًا نابية.

وتبين أن السيدة أصيبت بجروح في رأسها عقب اعتداء زوجها عليها بـ«إزازة»، وأن خلافاتهم متكررة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

تم ضبط المتهم وجارِ التحقيق معه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جريمة زوج دار السلام ألفاظ ا نابية إزازة العنف الأسري

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القبض على المتهم بالاعتداء على زوجته بـ"ساطور" في دار السلام

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