القبض على المتهم بالاعتداء على زوجته بـ"ساطور" في دار السلام

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، في القبض على المتهم بالتعدي على زوجته بـ"الساطور" متسببًا في إصابتها في رأسها بجروح قطعية داخل منزلهما في دار السلام.

واستجابت مديرية أمن القاهرة، لفحص مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مدته لا تتجاوز الـ40 ثانية، ظهر فيه شخص ممسكًا بسلاح أبيض "ساطور" في يده بينما تقف زوجته وراء باب الشقة وترفض الفتح له خشية على حياتها، بينما الزوج يردد ألفاظًا نابية.

وقالت السيدة وفق الفيديو، إنها أصيبت بجروح في رأسها عقب اعتداء زوجها عليها بـ"إزازة"، مضيفةً: مش قادرة استحمل العيشة أكثر من 10 سنين على الحال ده.

وتبين من التحريات أن الواقعة لم تكن الأولى من جانب زوجها إذ أنه قبل أيام أشهر في وجهها سكينًا وكاد يقتلها لولا تدخل الأهالي.

تم التحفظ على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.