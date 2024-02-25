حركات استعراضية وطائشة للسائقين وراء تعريض حياة المواطنين للخطر.. ما القصة؟

«حركات استعراضية وقيادة برعونة».. حوادث كثير تقع على الطريق بسبب حركات طائشة ومتهورة لقائدي السيارات والمركبات الأخرى.. وآخر تلك الوقائع سائق يعطل حركة المرور بسبب زفة في منطقة المقطم.. في هذا التقرير نرصد تفاصيل الوقائع المشابهة والعقوبة القانونية.

سائق يعطل المرور بعمل حركات استعراضية

في منطقة المقطم، عمل سائق سيارة نقل حركات استعراضية تسببت في تعطيل حركة المرور.

وتسببت تلك الحركات الاستعراضية بالاحتكاك بعدد من السيارات مُعرضًا حياته والمواطنين للخطر، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وتبين أن سبب قيادته برعونة كان سيره بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة المقطم وتعطيله حركة المرور.

قائد دراجة نارية يعرض حياة المواطنين للخطر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو خاصة بحركات استعراضية من سائق دراجة نارية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.

سائق ميكروباص يستعرض بسيارته على الدائري

على الطريق الدائري تم ضبط سائق ميكروباص لقيامه بحركات استعراضية على الطريق الدائرى بالقاهرة.

حيث تبين فتح سائق الميكروباص الباب الأمامى للسيارة والقيام بحركات استعراضية أثناء سيره بالطريق الدائرى بمنطقة المرج معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيارة والسائق حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





سائق "توك توك" وآخرين يعطلوا المرور

وفي الشروق، قام سائق توك توك وآخرين بحركات استعراضية بمركبة "توك توك" برعونة وبجواره أحد الأشخاص وأعلى سقف "التوك توك" شخص ثالث معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



بالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعـة للتباهي والتفاخر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القيادة برعونة

تأتي عقوبات القيام بحركات استعراضية والقيادة برعونة على الطرق وتعريض حياة المواطنين للخطر وفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص على: «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه».