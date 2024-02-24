تحليل مخدرات لسائق "ميكروباص" يعطل المرور بسبب حفل زفاف بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، إجراء تحليل مخدرات لسائق «ميكروباص»؛ لاتهامه بتعطيل المرور والقيادة برعونة من خلال قيامه بحركات استعراضية في موكب زفاف بـالمقطم.



بدأت الواقعة عندما تم رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيادة قائد سيارة "ميكروباص" برعونة خلال سيره بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة المقطم وتعطيله حركة المرور.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة التي تباشر التحقيق.