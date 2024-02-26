كانوا في طريقهم للمشاركة بكأس تونس.. إصابة 11 شخصا بينهم ملاكمون فى حادث (صور)

أصيب 11 شخصا في اصطدام عربة نقل ريفي تقل مجموعة من الرياضين، بشاحنة خفيفة على الطريق الرابطة بين ولايتي القصرين (وسط غرب تونس) وسيدي بوزيد (وسط تونس).



وذكرت إذاعة "موزاييك" نقلا عن معتمد سبيطلة حاتم الرياحي، أن شاحنة خفيفة قامت بمجاوزة ممنوعة واصطدمت بعربة تقل ملاكمي "كيك بوكسينج" المنتمين للاتحاد الرياضي بسبيطلة فرع الرياضات الفردية.



وبالنسبة للوضع الصحي للمصابين في الحادث، أفاد الرياحي بأن سائق سيارة النقل الريفي بصدد تلقي العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي بالقصرين، فيما سيجري 3 ملاكمين عمليات جراحية على مستوى الساق بسبب كسور ناجمة عن الحادث، كما سيجري ملاكمان اثنان عمليتين جراحيتين على مستوى الأنف.



ووصف معتمد سبيطلة وضع ملاكمين اثنين بالمستقر مع تواصل رعايتهما الصحية بالمستشفى الجهوي بالقصرين، لافتا إلى أن 3 مصابين غادروا المستشفى المحلي بسبيطلة بعد تلقيهم العلاج، وحالتهم الصحية جيدة.



وأوضح في السياق أن الرياضيين كانوا في اتجاههم نحو سيدي بوزيد للمشاركة في كأس تونس لرياضة "الكيك بوكسينج".



الحادث