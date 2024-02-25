تأجيل دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين لـ26 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عفاف عبدالحي وآخرين، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين لجلسة 26 مايو المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 50947 لسنة 77 قضائية، نقيب المهندسين بصفته ووزير الري.

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة، أحداثًا مؤسفة وغير متوقعة ضربت أعرق النقابات في مصر، حيث أقدم مجهولون على اقتحام مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بعد رفض أعضاء نقابة المهندسين سحب الثقة من نقيب المهندسين.