وزير العمل: مستمرون فى تنفيذ خطتنا لدمج ذوى الهمم فى سوق العمل

أكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لدمج ذوي الهمم في سوق العمل ورعاية العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن هناك العديد من الملفات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال هذه الأيام، بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية.

جاء ذلك خلال جولة الوزير في محافظة بورسعيد، بحضور عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقيادات الوزارة.

وأكد الوزير أن حرصه على تنظيم هذه الجولة في بورسعيد يأتي من منطلق أهمية هذه المحافظة الباسلة، التي يذكر التاريخ أبناءها بكل فخر واعتزاز، كما أنها من المحافظات صاحبة الأرض الخصبة في الاستثمار، لما تضمه من قلاع صناعية، وقوى بشرية ناجحة، تقود عملية التنمية والإنتاج.



وأوضح أن هذه الجولة تتضمن العديد من الفعاليات، منها تنفيذ خطط الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، وإطلاق منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة، وأيضا تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وجهود الوزارة في سرعة إصدار قانون العمل.

وأكد "شحاتة" أن تسليم عقود لذوي همم في بورسعيد، اليوم، هو استكمال لتنفيذ خطة الوزارة ومديرياتها في الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، ودمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال إن الوزارة ومديرياتها نجحت في تعيين فعلي لما يقرب من 13 ألفا من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن.

من جهته، وجّه عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لوزير العمل لزيارته بورسعيد، والتى تؤكد وجود كيانات اقتصادية وعمالية عملاقة، تضخ أملا وحيوية وشبابا لمصر بأكملها، مشيدًا بالجهود المتواصلة لوزارة العمل فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد، وتخفيف العبء عن كاهل العمال، قائلًا: إننا لا ندخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم ودعمهم فى مختلف الظروف، وبما يتماشى مع قطار التنمية الذى تشهده الدولة على كافة الأصعدة.

واستعرض محافظ بورسعيد التطور الذي شهده القطاع الصناعي في بورسعيد، والذي وفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، سواء في جنوب وغرب والمنطقة الحرة العامة للاستثمار داخل بورسعيد، فضلا عن المنطقة اللوجستية والصناعية بشرق بورسعيد، والتي تعد المستقبل الواعد لمحافظة بورسعيد، ويتم تأهيلها على أعلى مستوى لاستقبال الكيانات الاقتصادية من مختلف الدول الصناعية.

وبعث "الغضبان" رسالة طمأنينة للعمال من أبناء بورسعيد تؤكد أن المحافظة توفر المزيد من فرص العمل من خلال الاستمرار في إقامة المصانع والكيانات الاقتصادية، سواء لأبنائها أو أبناء المحافظات المجاورة، وتسعى لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للعمال.