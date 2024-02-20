الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ندوة للتوعية باشتراطات السلامة في المجال الصحي بمطروح

ندوة السلامة والصحة
ندوة السلامة والصحة المهنية

قالت وزارة العمل، إن إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة مطروح نظمت مبادرة "سلامتك تهمنا " والتى أطلقتها الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، وذلك بمقر مركز جراحة القلب والقسطرة التداخلية والمدرسة الثانوية الفنية للتمريض.

مخاطر بيئة العمل 

يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لتوعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والسلبية، وكذلك التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

ثقافة السلامة والصحة المهنية 

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل.

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى تنظيم الندوة بالتعاون مع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم حرب مدير مركز القلب وكوثر محمد إبراهيم مدير مدرسة التمريض بمطروح، مؤكدًا استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل بمطروح.

ومن ناحية أخرى، نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة الجيزة فعاليات مبادرة (سلامتك تهمنا) والتى أطلقتها الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك بالمركز الرئيسي لشركة السكر بالحوامدية، بحضور أجهزة السلامة بالمصانع التابعة للشركة.

يأتي ذلك ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشري والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، فى تقريره للوزارة أن تلك الجهود تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر، وأضاف وكيل المديرية أنه شارك خلال الفعاليات كلا من الكيميائية امانى اسماعيل مدير الإدارة والتى ألقت محاضرة حول تقييم المخاطر، والدكتورة أسماء كمال أخصائي بالإدارة والتى ألقت بدورها محاضرة عن مقدمة الايزو 45001، وألقى الكيميائى محمد ماهر محاضرة حول أهداف السلامة والصحة المهنية، كما شارك فى الفعاليات الكيميائي مصطفى حسين مدير مكتب البدرشين.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة مطروح سلامتك تهمنا السلامة المهنية

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