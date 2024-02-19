مجدي البدوي: المذكرة المصرية بمحكمة العدل الدولية ستفضح جرائم الاحتلال

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بتقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مؤكدًا أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تعكس موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية. كما أن المذكرة المصرية ستفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وقال البدوي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة إنسانية وجريمة إنسانية مكتملة الأركان في قطاع غزة، وتضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأشاد بالدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبًا من المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات ضد حكومة الاحتلال لإجبارها على تنفيذ رؤية مصر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن مصر من خلال تلك المذكرة، تؤكد على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم ببنائها والتوسع فيها في غزة، وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية، بما يخالف القوانين والدولية.

الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأشاد بمطالبة المذكرة والمرافعة المصرية المقدمة لمحكمة العدل الدولية، بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد