الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"العمل": زيارة ميدانية لمركز التدريب المهنى لشركة أسمنت فى قنا

دورة تدربية لمديرية
دورة تدربية لمديرية العمل بقنا

نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا زيارة ميدانية للمتدربين في أقسام صيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، بمركز التدريب المهني بقفط التابع للمديرية، لشركة مصر للأسمنت قنا، التي تعد قلعة من قلاع الصناعة في مصر.

التدريب والسلامة المهنية 

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة العمل والشركة في مجال التدريب المهني ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والعمل الحر، حيث جرى تنفيذ تلك الدورات التدريبية المجانية ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" وبرنامج الأغذية العالمى WFP "، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية" فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ملف التدريب المهني 

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بمحافظة قنا، في تقرير للوزارة، أن تلك التدريبات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات والإدارات المُختصة بملف التدريب المهني بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023/ 2024 لتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل مع التوسع في دمج الفئات الأكثر احتياجًا في تلك الخطط، ومنهم "ذوو الهمم" و"المرأة المَعيِلة" في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب.

التكنولوجيا المتطورة في الصناعة 

وأضاف مدير المديرية، أن الشركة استقبلت خلال الزيارة 40 متدربًا ومتدربة بقسمي صيانة الحاسب الآلي وصيانة المحمول، وحرصت الشركة على شرح كل مراحل العملية الإنتاجية، منوهًا إلى أن تلك الزيارات جاءت لحرص المديرية على تقديم أقصى فائدة للمتدربين للمصانع والشركات لتفقد طبيعة العمل والاطلاع على التكنولوجيا المتطورة في الصناعة وآليات الميكنة والتحول الرقمي وكيفية تطويع ما تعلموه ليواكب متطلبات سوق العمل.

مديرية العمل محافظة قنا مركز التدريب المهني التكنولوجيا المتطورة وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل تُعلن: 4670 فُرصة عمل فى 59 شركة خاصة بـ15 مُحافظة

وزارة العمل: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في المشروعات الكبرى بمطروح

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب