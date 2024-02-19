وزير العمل يشهد اختبارات عمال وجزارين مرشحين للعمل فى موسم الحج 2024

شهد حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الإثنين، اختبارات عمال وجزارين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445، والميلادي 2024، في قاعة جرين بلازا بمنطقة المريوطية بالجيزة، التي تنظمها لجنة سعودية.

تضم اللجنة في عضويتها كلا من: إبراهيم المسيع، والنقيب إبراهيم الصالح ممثلي وزارة الداخلية السعودية، وأحمد اليحيي ممثل وزارة المالية السعودية، ويعقوب اللهيبي ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وسراج فلالي، ومحمد الروابدة وماجد العتيبي، وهتان بغدادي، وعقيل الزبيدي، وعبدالرحمن الزهراني، ومصطفى التركي، وخالد الطويرقي، وسعيد هوساوي عبدالرحمن الشريف، وعبدالرحمن الطاسان من ممثلي الهيئة الملكية لمكة المكرمة، وأحمد العيسى، وعبدالله الجبر ممثلي وزارة الخارجية السعودية، بحضور ممثلين عن شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل.

شركات إلحاق العمالة بالخارج

وشدد الوزير على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.

ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة، ومراقبة وانهاء كل إجراءات التعاقد السفر، والاختبارات الحالية، واستمرار متابعتهم حتى داخل المملكة من خلال مكتب التمثيل العمالي.

كما أشادوا بـ"وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.

اختبارات العمالة المصرية

حضر عملية الاختبارات اليوم، من وزارة العمل: مهيب مدير عام الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة، وعمرو يوسف باحث بإدارة الشركات، ومحمد النحاس مدير عام الإدارة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية، ومصطفى صلاح باحث اتصال سياسى، ومحمد مجدي باحث علاقات عامة ومراسم، ومحمد بيبرس باحث تفتيش عمل، وحمادة سليمان باحث بإدارة العامة للأمن.

وكان وزير العمل قد التقى الأسبوع الماضي، عددا من العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال، مُرشحين للعمل في موسم الحج خلال العام 2024، داخل مقر "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" التابعة لوزارة العمل، والتي تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي، وتقوم بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم،وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، بما يُساعدهم في العمل بشكل مُستقر في المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال.

واستمع "شحاتة" من العمال المصريين إلى استفساراتهم، ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم، ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة، أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت، حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل المملكة.

وأكد الوزير أهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل المملكة، موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة، حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام.