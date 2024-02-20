الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير العمل: منصة إلكترونية لتسهيل استخراج شهادات مستوى المهارة ومزاولة المهنة

اجتماع وزير العمل
اجتماع وزير العمل

شهد حسن شحاتة وزير العمل بديوان عام الوزارة، عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الاطلاق على بوابة " مصر الرقمية ".

الموقف النهائي للخدمات المرقمنة 

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عقد الوزير اجتماعًا مع الإدارة المختصة بالتحول الرقمي لمتابعة الموقف النهائي للخدمات المرقمنة، في كافة مديريات العمل بالمحافظات للبدء الرسمي للخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل،في نطاق البروتوكول الموقع بين وزارتي العمل والاتصالات،وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحِرفة، وشهادة القيد "كعب العمل"، وتراخيص عمل الأجانب، وإستمع الوزير من ممثلي مديرية العمل ببورسعيد كنموذج لذلك، بشرح كيفية الحصول على تلك الخدمات الكترونيا.

رقمنة الخدمات المقدمة المواطنين

حضر اللقاء: المستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز معلومات الوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد كمال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وهند محمد مدير عام سوق العمل، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الاعلامي، والمهندس أحمد علام باحث بمركز معلومات الوزارة، ومحمد كمالو مدير مكتب عمل الزهور، والجنوب بمديرية عمل بورسعيد، وولاء عبد المجيد بأحث اول بإدارة بحوث العمالة بمديرية العمل ببورسعيد.

 

 

 

حسن شحاتة وزير العمل مصر الرقمية برتوكول وزارة العمل

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