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مصر

"العمل": ميكنة المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بالأسكندرية

مديرية العمل بالاسكندرية
مديرية العمل بالاسكندرية

أعلنت مديرية العمل بالأسكندرية بدء أول اجتماعاتها مع المقاولين بقاعة المديرية لميكنة "المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة" للتسهيل على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة في إجراءات تسجيل البيانات.

إطلاق البث الأولي للمنصة الإلكترونية 

يأتي ذلك بعد إطلاق البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات لتلك الفئة إلكترونيًّا، وذلك من كافة جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى.

المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة 

 ودعت المديرية المقاولين وأصحاب الأعمال من أبناء الأسكندرية بالتوجه إلى مقر مديرية العمل بالمحافظة للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم واستلام حسابات الدخول على المنظومة وتسجيل الطلبات.

توجيهات وزير العمل 

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتها إجتماعيًا وصحيًا، والاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات الكترونيًا للمقاولين والشركات.

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

 وأضاف وكيل المديرية، أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستتضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ضمن توجيهات وزيرالعمل بسرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع "المنظومة الجديدة" لتسجيل العمالة غير المنتظمة.

مديرية العمل محافظة الاسكندرية العمالة غير المنتظمة التحول الرقمي المنصة الالكترونية

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