الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير العمل يوجه بتكثيف جهود تطوير منظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"

اجتماع وزير القوي
اجتماع وزير القوي العاملة

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، الإدارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي، بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة، للاستمرار في تطوير منظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"، للتوسع في قاعدة البيانات، وتقديم المزيد من الخدمات والحماية إلى تلك الفئة التي تعمل لدى صاحب عمل ومُسجلة رسميًا بالوزارة.

خدمات العمالة غير المنتظمة

وأوضح وزير العمل، في اجتماع بالعاصمة الإدارية، أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة من أجل المزيد من الحماية، والتشغيل.

وتعمل وزارة العمل خلال هذه الأيام على سرعة إطلاق "المنصة الإلكترونية"،بهدف تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى.

إجراءات تسجيل البيانات 

كما تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،لضمان صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز وتوفير الامكانيات اللازمة لكافة مديريات العمل لتسهيل التعامل مع هذه "المنظومة الجديدة".

العمالة غير المنتظمة 

يُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس.

وتواصل مديريات العمل حصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية في المناطق الأكثر احتياجا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

حسن شحاتة وزير العمل العاصمة الإدارية العمالة غير المنتظمة التحول الرقمي

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