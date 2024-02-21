الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير العمل يشارك السفارة الكويتية بالقاهرة احتفالها بالعيد الوطنى الـ63

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شارك حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأربعاء، السفارة الكويتية بالقاهرة، ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للكويت الثالث والستين، وعيد التحرير الثالث والثلاثين، والتي نظمته السفارة الكويتية اليوم، بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، بحضور عدد من سفراء الدول المعتمدين في مصر، فضلًا عن وزراء، وشخصيات إعلامية وسياسية وفنية وعامة مصرية، وكان في استقبال الوزير شحاتة، لدى وصوله، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، والسفير طلال المطيري  مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية.

عمق العلاقات التي تربط بين البلدين "مصر والكويت"

وأوضح "شحاتة"، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة عمق العلاقات التي تربط بين البلدين "مصر والكويت"، وقال إن المشاركة في هذه الاحتفالات تثري المشاعر الوطنية، وتزيد من أواصر التعاون، بين الأشقاء، ذلك التعاون والترابط الاستراتيجي، الذي أصبح نموذجا يحتذى به في التشاور والعمل المشترك من أجل صالح الشعبين الشقيقين، واستقرار المنطقة العربية وتنميتها.

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وكان السفير غانم صفر الغانم قد أكد في تصريحات بشأن هذه الاحتفالية، أن العلاقات الأخوية مع مصر تتميز بسمات وخصائص تؤكد عمق وعراقة الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين، والذي يعود إلى بدايات القرن الماضي واستمر في نمو متواصل في كافة المجالات حتى أصبح مضربًا للمثل ونموذجًا متطورًا للعلاقات الأخوية والإستراتيجية في العالم العربي.. وأوضح الغانم أن العلاقات الكويتية المصرية تميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، فضلًا عن الارتباط بعلاقات اقتصادية متشعبة.

جدير بالذكر أن الكويت تحتفل يوم 25 فبراير 2024، بعيدها الوطني، وذلك بمناسبة الذكرى 63 على استقلالها وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبدالله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، والذكرى 33 للتحرير، وذلك بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت.

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