"العمل" توعي عمال الوادي الجديد بدور الدولة في مشروعات التنمية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، ندوة للتوعية بعنوان "دور الدولة في دعم المشروعات التنموية" بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، وذلك بقاعة التدريب بمديرية العمل، بحضور 50 مشاركا من الشباب والعمال، وبمشاركة إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومنسق برنامج مشروعك بالوحدة المحلية بالخارجة.

تشجيع المشروعات التنموية

تضمنت الندوة موضوعات حول أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القضاء على البطالة، ودور الدولة في دعم وتشجيع المشروعات التنموية، والفرص والمزايا التي تقدمها المحافظة لتشجيع المشروعات الصغيرة، يأتى ذلك في ضوء جهود المديرية فى سعيها نحو تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لدعم وخدمة الشباب من أبناء المحافظة فى مجالات التدريب المهنى وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.

توفير فرص العمل

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف للشباب من الجنسين وتعريفهم بما تقوم به الدولة المصرية لخدمتهم وأهمية المشروعات القومية الكبرى فى توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة ودورها فى دفع الإقتصاد القومى وأهمية مشاركة الشباب فى عمليات التنمية.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تأتي في إطار ما تقوم به المديرية وأجهزتها التابعة من جهود لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل، وكذلك باهمية بذل الجهد لدفع الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تحت رعاية من اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

دورات تدريبية مجانية

وفى سياق آخر، نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، اجتماع تنظيمي جمع بين مدير إدارة بحوث العمالة، والمدربين والمدربات، والمتقدمين للحصول على دورات تدريبية مجانية، والتى سوف تبدأ اعتبارا من الأسبوع الجارى على مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف فى ضوء خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهنى بالمديرية، وذلك لتنظيم العمل بالدورات، والرد على استفسارات المتقدمين للتدريب بمديرية العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها التابعة لتدريب الشباب وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لمساعدة ودعم الشباب فى تحقيق طموحاتهم وآمالهم تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا..