مديرية العمل بالأقصر تشارك في الاحتفال بـ"يوم الشهيد"

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، في الاحتفال بيوم الشهيد الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة مركز المؤتمرات الدولي بمدينة الأقصر، لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة الأقصر.

احتفال يوم الشهيد

حضر الاحتفالية كلًا من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب،واللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر،والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، وهدي مغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، وقيادات القوات المسلحة والشرطة وعددًا من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأسر الشهداء، ومصابي العمليات الحربية.

توجيهات وزير العمل

وأضاف الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك المشاركة تأتي فى ضوء جهود المديرية لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الموجودة داخل المحافظة، والقيام بدورها المنوط بها فى المشاركة المجتمعية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين أبناء المحافظة والمقيمين فيها تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت كلمات لمدير مديرية الأوقاف بالأقصر، وممثل الكنيسة بالأقصر، كما جرى استعراض فيلم تسجيلي بعنوان حلم الشهيد، كما كرم محافظ الأقصر ومدير جمعية المحاربين القدماء عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة.

من ناحية أخرى، شاركت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية في منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيليّة والخدمات الاجتماعية مبادرة " شغل بجد " والتي تهدف إلى تشغيل ذوي الهمم في كافة المجالات ودمجهم بسوق العمل.

وقامت المبادرة على دعم وتأييد دور ذوي الهمم في سوق العمل، وأشادت بأحقيتهم بالتوظيف الفعلي لهم والقيام بتأهيلهم لذلك وإرشادهم علي الطريق الصحيح، ولاقت المبادرة استجابة من جميع الهيئات والفئات المنوطة، وذلك فى إطار جهود المديرية لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المجتمعية.