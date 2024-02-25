اسمان جديدان مرشحان لتدريب ليفربول بعد تقارير ابتعاد تشابي ألونسو

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن دخول اسمان جديدان ضمن المرشحين لتدريب نادي ليفربول الموسم المقبل بعد رحيل يورجن كلوب المدرب الحالي للفريق.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ربطت اسم تشابي ألونسو بخلافة الألماني يورجن كلوب لتدريب فريق ليفربول، بعد رحيل الأخير عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان يورجن كلوب قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيرحل عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت تقارير صحفية، أن ألونسو يريد تدريب بايرن ميونخ بعد إعلان النادي رحيل توماس توخيل مع نهاية الموسم الجاري.

وفي هذا الصدد قال تقرير صحيفة “تيليجراف” البريطانية، أن إدارة ليفربول حددث الثنائي روبن أموريم المدير الفني لسبورتنج لشبونة البرتغالي وجوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا بديلين ليورجن كلوب حال عدم تعيين الهدف الأول للنادي وهو تشابي ألونسو.

باير ليفركوزن يؤكد استمرار تشابي ألونسو في منصبه

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، تصريحات سيمون رولفس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، قائلًا: "متأكد من استمرار تشابي ألونسو في منصبه، لديه عقدًا ينتهي في عام 2026".

وتابع: "أعتقد أن تشابي ألونسو يشعر بالراحة هنا في باير ليفركوزن، لا يوجد سبب يستدعي رحيله".

وكان تشابي ألونسو قد مدد عقده مع باير ليفركوزن قبل بداية الموسم الحالي، بعقد يستمر حتى عام 2026.

وأضاف: "ألونسو يعلم أننا سنمتلك فريقًا كبيرًا في الموسم المقبل".

واختتم سيمون رولفس تصريحاته، مُشددًا: "يمكنني أن أؤكد للجميع أن تشابي ألونسو سيستمر معنا لقيادة هذا الفريق في الموسم الجديد".