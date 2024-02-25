الجريدة الرسمية تنشر قرار "الإسكان" باعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة الثانية بالحي 29 بالعبور الجديدة

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 683 لسنة 2024 باعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة الثانية بالحي (29)، بمساحة 142.54 فدان بمدينة العبور الجديدة، وكذا المجاورة الثالثة الحي (32) بمساحة 94.03 فدان وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.



وتضمن قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 683 لسنة 2023 بتاريخ 16/8/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة ۲۰۱6 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (24008) بتاريخ 13/6/2023 بشأن اعتماد المخطط الهيكلى لمساحة 4480 فدانًا داخل حدود مدينة العبور الجديدة ؛ وبناءً على ما تم عرضه ؛ قــــــرر:



( المادة الأولى ) يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة الثانية بالحى (29)، بمساحة 142.54 فدان بمدينة العبور الجديدة، وكذا المجاورة الثالثة الحى (32) بمساحة 94.03 فدان وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.



( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.