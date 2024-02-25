ترتيب مجموعات دورى أبطال أفريقيا بعد مباريات أمس السبت

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات السبت، حيث حجز الأهلي بشكل رسمي مقعده في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه أول أمس على فريق ميدياما، كما تأكد ذلك بشكل رسمي بفوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد الجزائري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت السبت.

ورفع يانج أفريكانز رصيده بهذا الانتصار إلى 8 نقاط تجعله يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعات دوري أبطال افريقيا، وهو الأمر الذي يجعل مسار الأهلي نحو التأهل أمرًا حتميًا، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة فقط.

ترتيب مجموعات دوري أبطال افريقيا

وفي المجموعة الأولى يقبع فريق بيراميدز في المركز الأخير بالمجموعة بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام نادي مازيمبي بثلاثية نظيفة.

المجموعة أ

المركز الفريق لعب +/- فارق نقاط ف ت خ 1 مازيمبي 5 1:6 5 10 3 1 1 2 صن داونز 5 1:6 5 10 3 1 1 3 إف سي نواذيبو 5 7:2 -5 4 1 1 3 4 بيراميدز 5 6:1 -5 4 1 1 3

المجموعة ب

المركز الفريق لعب +/- فارق نقاط ف ت خ 1 أسيك ميموزا 5 1:7 6 11 3 2 0 2 سيمبا 5 2:3 1 6 1 3 1 3 الوداد البيضاوي 5 4:2 -2 6 2 0 3 4 جوانينج جالاكسي 5 6:1 -5 4 1 1 3

المجموعة ج

المركز الفريق لعب +/- فارق نقاط ف ت خ 1 بترو اتليتكو 5 0:3 3 9 2 3 0 2 الترجي 5 3:5 2 8 2 2 1 3 الهلال السوداني 5 4:4 0 5 1 2 2 4 النجم الساحلي 5 7:2 -5 4 1 1 3

المجموعة د