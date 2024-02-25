الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب مجموعات دورى أبطال أفريقيا بعد مباريات أمس السبت

الأهلي
الأهلي

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات السبت، حيث حجز الأهلي بشكل رسمي مقعده  في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه أول أمس على فريق ميدياما، كما تأكد ذلك بشكل رسمي بفوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد الجزائري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت السبت.

ورفع يانج أفريكانز رصيده بهذا الانتصار إلى 8 نقاط تجعله يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعات دوري أبطال افريقيا، وهو الأمر الذي يجعل مسار الأهلي نحو التأهل أمرًا حتميًا، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة فقط.

 

ترتيب مجموعات دوري أبطال افريقيا 

وفي المجموعة الأولى يقبع فريق بيراميدز في المركز الأخير بالمجموعة بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام نادي مازيمبي بثلاثية نظيفة.

المجموعة أ

المركزالفريقلعب+/-فارقنقاطفتخ
1مازيمبي51:6510311
2صن داونز51:6510311
3إف سي نواذيبو57:2-54113
4بيراميدز56:1-54113

المجموعة ب

المركزالفريقلعب+/-فارقنقاطفتخ
1أسيك ميموزا51:7611320
2سيمبا52:316131
3الوداد البيضاوي54:2-26203
4جوانينج جالاكسي56:1-54113

المجموعة ج

المركزالفريقلعب+/-فارقنقاطفتخ
1بترو اتليتكو50:339230
2الترجي53:528221
3الهلال السوداني54:405122
4النجم الساحلي57:2-54113

المجموعة د

المركزالفريقلعب+/-فارقنقاطفتخ
1الأهلي51:549230
2يانج افريكانز55:948221
3شباب بلوزداد56:4-25122
4ميدياما59:3-64113

 

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