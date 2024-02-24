الترجى يهزم النجم الساحلى بثنائية ويقترب من ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا

فاز الترجي التونسي على مواطنه ومضيفه النجم الساحلي 2/ صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



ورفع الترجي، الذي كرر فوزه ذهابًا بنفس النتيجة، رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بيترو أتليتكو الأنجولي صاحب المركز الأول.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد النجم الساحلي عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق نقطة خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثالث.



وتقدم الترجي عن طريق يان ساسي في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زكريا العايب الهدف الثاني في الدقيقة 41.



ويلتقي الترجي في ختام دور المجموعات مع الهلال السوداني، في الثاني من مارس المقبل، فيما يلعب النجم مع بترو أتليتكو في اليوم ذاته.



وهاجم الترجي منذ البداية حيث اعتمد على رودريجو رودريجيز في خط الهجوم، متمتعًا بمساندة من يان ساسي على الجهة اليمنى، وأندري بوكيا على اليسرى.



على الجانب الآخر، اعتمد النجم الساحلي على نجمه المخضرم ياسين الشيخاوي، الذي حاول استغلال خبرته في قيادة النجم لتشكيل خطورة على مرمى أمان الله مميش حارس الترجي.



وفي الدقيقة 26 نجح الترجي في تسجيل هدف التقدم عن طريق يان ساسي، الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها ويتصدى لها علي الجمل حارس النجم، لترتد مرة أخرى إلى ساسي الذي وضعها بضربة رأس في الشباك.



وسيطر الترجي على المباراة بكافة الأشكال، وحرم منافسه من امتلاك الكرة لا سيما في منطقة وسط الملعب.



وظهر تفوق الترجي في معركة وسط الملعب، حينما سجل الهدف الثاني عن طريق لاعبه زكريا العايب، الذي توغل بالكرة من وسط الملعب حتى وصل قرب منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية لم ينجح الجمل في التعامل معها، لتسكن شباكه في الدقيقة 41.



ولم يشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الترجي بهدفين دون رد.



وفي الشوط الثاني، واصل الترجي سيطرته على المباراة، ولم يظهر النجم ولو تحسنًا ملحوظًا في مستواه، ولم يشكل خطورة على مرمى مميش.



وحاول رودريجو رودريجيز مهاجم الترجي هز شباك النجم وتأمين الفوز على النجم منذ بداية الشوط الثاني، لكن علي الجمل ودفاع النجم نجحا في إبطال خطورته.



وبمرور الوقت تراجع أداء الفريقين، خاصة مع بذلهم مجهودًا كبيرًا في اللقاء ليتسبب ذلك في ظهور الإرهاق واضحًا على الأداء والشكل العام للمباراة.



وطوال اللقاء سدد لاعبو الترجي 18 كرة على مرمى النجم الذي لم ينجح سوى في التسديد مرتين فقط طوال 90 دقيقة، وهو ما يظهر التفوق الكبير للترجي في المباراة.



ونجح الترجي في الحفاظ على تقدمه في اللقاء، حتى أطلق الحكم صافرة نهايته بفوز الترجي 2/ صفر.

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