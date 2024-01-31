الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. المصرى يضم معتز زدام قادمًا من الترجى التونسى

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

نجح نادي المصري البورسعيدي، في التعاقد، رسميا، مع اللاعب التونسي معتز زدام، قادما من الترجي التونسي.

وتعد صفقة زدام، هي الثالثة على التوالي للنسر البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

زدام صاحب الـ23 عاما يلعب مع الترجي التونسي منذ عام 2022، عندما انضم إلى صفوفه قادما من فالمييرا اللاتفي.

وسبق لزدام أن لعب مع النجم الساحلي قبل الانتقال إلى أوروبا.

من جانب آخر، حرصت الصفحة الرسمية لنادي المصري، على الاحتفال بثالث صفقات النسر على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة للاعب مصاحبا بتعليق: “نسر جديد من نسور قرطاج 🇹🇳 ينضم إلى نسورنا الخضر 🦅”.

وأضافت الصفحة: "رحبوا معنا بنجمنا الجديد الدولي التونسي معتز زدام قادمًا من صفوف الترجي التونسي".

تجدر الإشارة إلى أن نادي المصري، قد نجح في وقت سابق، في ضم الثنائي صلاح محسن مهاجم الأهلي، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع الأهلي، وذلك لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

كما نجح أيضا في ضم حسين فيصل، لاعب وسط البنك الأهلي، وذلك لمدة 3 مواسم ونصف.

وهذا من المقرر أن يتم الجهاز الإداري للفريق خلال الساعات القادمة إجراءات قيد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي يشغل مركزي رأس الحربة والجناح المهاجم بقائمة الفريق الذي يستعد لخوض مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

المصرى البورسعيدى فترة الانتقالات الشتوية الجارية “يناير 2024” الترجي التونسي صفقات المصري في شتاء 2024 الميركاتو الشتوي 2024

مواد متعلقة

رسميًا.. المصرى يضم حسين فيصل

رسميًا.. الأهلى يفسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضى

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

هدف الزمالك.. أهلى بنى غازى يتمم اتفاقه مع المصرى البورسعيدى لضم "الجلاصى"

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين