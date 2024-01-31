رسميًا.. المصرى يضم معتز زدام قادمًا من الترجى التونسى

نجح نادي المصري البورسعيدي، في التعاقد، رسميا، مع اللاعب التونسي معتز زدام، قادما من الترجي التونسي.

وتعد صفقة زدام، هي الثالثة على التوالي للنسر البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

زدام صاحب الـ23 عاما يلعب مع الترجي التونسي منذ عام 2022، عندما انضم إلى صفوفه قادما من فالمييرا اللاتفي.

وسبق لزدام أن لعب مع النجم الساحلي قبل الانتقال إلى أوروبا.

من جانب آخر، حرصت الصفحة الرسمية لنادي المصري، على الاحتفال بثالث صفقات النسر على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة للاعب مصاحبا بتعليق: “نسر جديد من نسور قرطاج 🇹🇳 ينضم إلى نسورنا الخضر 🦅”.

وأضافت الصفحة: "رحبوا معنا بنجمنا الجديد الدولي التونسي معتز زدام قادمًا من صفوف الترجي التونسي".

تجدر الإشارة إلى أن نادي المصري، قد نجح في وقت سابق، في ضم الثنائي صلاح محسن مهاجم الأهلي، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع الأهلي، وذلك لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

كما نجح أيضا في ضم حسين فيصل، لاعب وسط البنك الأهلي، وذلك لمدة 3 مواسم ونصف.

وهذا من المقرر أن يتم الجهاز الإداري للفريق خلال الساعات القادمة إجراءات قيد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي يشغل مركزي رأس الحربة والجناح المهاجم بقائمة الفريق الذي يستعد لخوض مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.