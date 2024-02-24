السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع ترزى طعنًا فى مشاجرة بالعجوزة

طعن شخص
طعن شخص

لقي ترزي مصرعه طعنا في مشاجرة مع آخرين بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وتلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "عمر. ه"، 18 سنة، ترزي مصاب بطعنتين نافذتين ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بأرض اللواء بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبيَّن نشوب مشاجرة بين طرف أول سائق "شقيق المتوفي"، وطرف ثان، مقاول ونجل عمه، تدخل خلالها المجني عليه لمناصرة شقيقه ولقي مصرعه طعنًا على يد الطرف الثانى، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين وباقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ترزي أرض اللواء قسم شرطة العجوزة ترزي مصاب نشوب مشاجرة

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