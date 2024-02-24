محافظ جنوب سيناء يصدق على 10 قرارات لحالات تصالح مخالفات البناء بطور سيناء

صدق محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، على 10 قرارات لحالات تصالح لمخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء "نموذج 10"، وذلك خلال عرض رئيس مدينة طور سيناء مبروك الغمريني.

وأوضح فودة - في بيان اليوم السبت - أن الموافقة جاءت بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ، بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

من جانبه، أشار رئيس مدينة طور سيناء، إلى أنه بذلك يبلغ إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 563 حالة تصالح على مخالفات البناء.