السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقرير: نادى الطفولة يفاوض مودريتش للعودة فى الصيف المقبل

مودريتش
مودريتش

قالت تقارير صحفية اليوم السبت، إن نادي دينامو زغرب الكرواتي دخل في مفاوضات مع لوكا مودريتش قائد ريال مدريد للعودة إلى صفوف الفريق.

وبدأ مودريتش مسيرته في كرة القدم مع نادي دينامو زغرب حيث لعب لصفوفهم من 2003 حتى 2008، قبل أن ينتقل لنادي توتنهام الإنجليزي.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن رئيس النادي الكرواتي ميركو باريسيتش اتصل بمودريتش مرة أخرى لإغرائه وسيقوم ريال مدريد بتقييم العرض في نهاية الموسم.

ويعاني مودريتش من قلة المشاركات مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 28 مباراة بمختلف المسابقات معظمهم كبديل، حيث لعب 1461 دقيقة فقط، مسجلًا هدفًا إضافة لصناعته 6 آخرين.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الكرواتي، صاحب الـ38 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024 المقبل.

ماذا قدم لوكا مودريتش مع ريال مدريد؟

وشارك مودريتش في 28 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات خلال الموسم الجاري 2023/2024، بواقع 20 مباراة في الدوري الإسباني، و5 في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس السوبر الإسباني، ومباراة في كأس ملك إسبانيا.

وكان لوكا مودريتش قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2013، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مقابل 35 مليون يورو.

وبشكل عام، شارك مودريتش مع ريال مدريد في 515 مباراة، سجل خلالها 38 هدفًا، وقدم 83 تمريرة حاسمة، وتوّج مع الميرنجي بكل الألقاب الممكنة.

وعلى الصعيد الشخصي، فقد توّج مودريتش بجائزة الكرة الذهبية، وجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2018.

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