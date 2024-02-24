السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

يضم 110 باكيات.. تفاصيل معرض "أهلا رمضان" الرئيسي في الجيزة (صور)

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته بمعرض اهلا رمضان

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن معرض “أهلا رمضان” يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

معرض أهلا رمضان على مساحة 2000 متر 

وافتتح محافظ الجيزة معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي والمقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحه 2000 م٢، لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أوضح أن المعرض يضم 110 باكيات لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح بين 15% إلى 25%، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات. 

الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض بمحافظة الجيزة 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض بأحياء ومدن ومراكز المحافظة بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، تستهدف تغطية قطاعات واسعة بمحافظة الجيزة خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وذلك للإقبال الكبير من المواطنين على تلك المنافذ والمعارض التي تقيمها المحافظة.

وتفقد المحافظ باكيات العارضين، مشددا على جميع المسؤولين المعنيين بأجهزة المحافظة بالمرور الدوري للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة. 

واستمع المحافظ داخل المعرض إلى آراء المواطنين المترددين عليه للتأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مؤكدًا لهم إتاحة 700 منفذ ثابت ومتحرك يغطي كل المحافظة لعرض المواد الغذائية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

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