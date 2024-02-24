مناقشة "أوراق شمعون المصري" و"وشوم قمرية".. أبرز الأمسيات الثقافية اليوم

يشهد اليوم السبت، عدة لقاءات ثقافية متنوعة ما بين حفلات توقيع روايات ومناقشتها، من بينها مناقشة رواية أوراق شمعون المصري، للروائي دكتور أسامة عبدالرؤوف الشاذلي، وفي السطور التالية، يستعرض "الدستور" أبرز الفعاليات الثقافية اليوم.

مناقشة وتوقيع رواية "أوراق شمعون المصري"

في السابعة مساءً، بصالة سينما نادي هليوبوليس الرياضي، أمسية ثقافية لمناقشة وحفل توقيع رواية "أوراق شمعون المصري"، للكاتب دكتور أسامة عبدالرؤوف الشاذلي، والصادرة عن دار الرواق للنشر، عام 2021.

وتقع الرواية في 614 صفحة من القطع الوسط، وهي عمل ملحمي تاريخي درامي ضخم، ترصد أحداثها فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله موسى، وما وقع بها من أحداث في سيناء في تلك الحقبة.

كما ترصد الرواية كذلك تاريخ العرب في نفس الحقبة الزمنية، وهي فترة غامضة إلى حد كبير واحتاج البحث فيها إلى سبع سنوات من العمل والجهد كي تكتمل هذه الرواية.

وتحتوي الرواية بجانب السرد التاريخي على أفكار فلسفية شديدة العمق، عن معنى التيه في الحياة وأسطورة الأرض المقدسة، وكذلك فكرة الإله والدين والشريعة في الديانة اليهودية من خلال قصة بطل الرواية الذي ولد من أب عبراني وأم مصرية وعرف باسم "شمعون المصري".

ويعمل أسامة الشاذلي، أستاذًا لجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، ويعد رائدًا من رواد جراحة القدم والكاحل في مصر والوطن العربي، ويقوم بتدريس مادة تاريخ الطب، بكلية الطب جامعة عين شمس، وكذلك بجامعة برشلونة.

ونشر عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ، وصدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012، وتعتبر "أوراق شمعون المصري" هي روايته الأولى.

مناقشة "وشوم قمرية" بنادي القصة

وفي السادسة مساءً، تُعقد بنادي القصة بمقره الكائن في 118 شارع مجلس الشعب، أمسية لمناقشة رواية "وشوم قمرية"، للكاتب الدكتور محمد الفقي، ويناقشها كلا من الكاتبين، مني ماهر وحسن الجوخ.

وكانت الرواية قد صدرت مطلع العام الجاري، عن دار ملهمون للنشر، وبحسب الناشر عن الرواية في الكلمة التي حملها الغلاف الخلفي لها: "قد تتشابه أحداثها مع أحداث حدثت من قبل، سواء في الأزمان الغابرة أو الماضي القريب، ونحن فقط هنا لنروي حكايات عن أناس عاديين قد تتصادف أحداث حياتهم وأحداث جلل حدثت في عصور مضت مع شخصيات عامة عظيمة، فنرجو منكم أن تنيروا عقلكم وتفتحوا شغاف قلوبكم وسُوَيْدائِه ولتتركوا الحكم لخيالكم.. هل ما حدث واقعي أم محض خيال؟".

وحيد الطويلة في ضيافة المركز الدولي للكتاب

وفي الخامسة مساءً، يحل الكاتب الروائي وحيد الطويلة، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات فريق المناقشة، ولقاء مفتوح معه حول مسيرته الإبداعية والروائية، وذلك في رحاب المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة.

ويتحدث "الطويلة"، عن مشواره مع الكتابة ومشروعه الروائي والفني، ويناقشه فريق المناقشة والحضور مناقشة مفتوحة حول أعماله المتعددة بشكل حر.

والكاتب الروائي وحيد الطويلة، سبق وصدر له العديد من الأعمال الروائية والمجموعات القصصية، نذكر من بينها: "باب الليل" رواية، "ألعاب الهوى" رواية، "أحمر خفيف" رواية، "جنازة جديدة لعماد حمدي" رواية، و"كاتيوشا" ورواية "الحب بمن حضر".

ومن مجموعات وحيد الطويلة القصصية: "مائة غمزة بالعين اليسرى"، "خلف النهاية بقليل"، و"كما يليق برجل قصير" وغيرها.