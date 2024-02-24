السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أمريكا تدرج 14 ناقلة نفط روسية فى قائمتها السوداء

ناقلة نفط
ناقلة نفط

أدرجت واشنطن، أمس الجمعة، 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء، في إطار سعي الولايات المتحدة لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام، وفرضه الغرب على روسيا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية سوفكومفلوت التي تديرها الدولة.

وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يومًا لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أكثر من 500 كيان مرتبط "بداعميها وآلتها الحربية".

وقالت متحدثة باسم الوزارة "ستكون هذه أكبر حزمة منذ بدء غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لأوكرانيا"، مؤكدة أن العقوبات ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية.

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