رجاء عطية: مشروع رأس الحكمة بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات والتى تم توقيعها بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين على العمل في مصر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح عطية، في بيان له، أن المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء للكشف عن تفاصيل الصفقة الكبري وإعلان الاتفاق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية، بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي بلغت قيمتها ٣٥ مليار دولار مبدئيا على دفعات، ومستهدف منها ٨ مليون سائح سنويا، هو دليل على الوضوح والشفافية التى عهدناها منذ بداية حكم الرئيس السيسي للبلاد، وهو مصارحة الشعب المصري بكافة الأحداث، وتأتى ردا للمشككين والمزايدين حول الصفقة وصفعة قوية لمروجعي الشائعات لإثارة البلبلة.

وأضاف عطية، أن تجاه الدولة المصرية نحو تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، وتأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي نحو إحداث التنمية فى كافة بقاع الجمهورية، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بالتحرك السريع نحو جذب استثمارات أخري، وتشجيع المستثمرين للاستفادة من ذلك والتنمية التى قامت بها الدولة المصرية.