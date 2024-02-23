طارق شكري لـ"الدستور": صفقة رأس الحكمة ستجلب 200 مليار دولار استثمارات لمصر

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن صفقة رأس الحكمة هي أكبر صفقة استثمارية تمت في تاريخ مصر حيث من المقرر أن تصل الصفقة إلى 200 مليار دولار استثمار حيث تم الإعلان عن استثمار 150 مليار دولار مبدأيا وسيتم زيادة هذا الرقم في مراحل التنفيذ إلى 200 مليار دولار.

وأضاف رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الصفقة ستسهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف دخول 35 مليار دولار لمصر مباشرة وحصة لمصر تبلغ نحو 35٪ من العوائد الاستثمارية طول فترة المشروع.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الصفقة بشرة خير للمصريين حيث من المقرر أن يتم عقد من 3 إلى 4 صفقات استثمارية كبرى خلال الفترة القادمة وهو ما يؤكد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الصفقة ستسهم في حل أزمة الدولار والوصول إلى سعره العادل مما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الصفقة أكدت أن مصر هي أرض الفرص الاستثمارية، موضحا أن الصفقة ستعمل على تشغيل منطقة الساحل الشمالي طوال العام وهو ما سيعمل على تنمية القطاع العقاري والفندقي في مصر.