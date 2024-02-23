مطور عقاري: مشروع "رأس الحكمة" يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

قال المطور العقاري أمجد حسنين، إن صفقة رأس الحكمة مبشرة وسيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إسقاط 11 مليار دولار من الديون الخارجية علي مصر وحصول مصر على 24 مليار دولار تدخل خزينة الدولة، يسهم في حل أزمة الدولار بالسوق الموازي.

وأوضح أن تنمية وتطوير مدينة كبري مثل “رأس الحكمة” يسهم في جذب استثمارات أجنبية أخرى وهو ما يمنح المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري ويوفر آلاف من فرص العمل، مؤكدا: “مصر تجني ثمار التنمية عبر هذه الصفقة التاريخية”.

وأشار الي أن الصفقة تمثل أهمية كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي لما لها من مؤشرات ايجابية هامة للغاية في هذا التوقيت الهام.



وأوضح أن الصفقة تمثل تنمية حقيقة للاقتصاد المصري وتوضح حجم العلاقات الخارجية لمصر مشيرا الي أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر نمو في منطقة الشرق الأوسط.