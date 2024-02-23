الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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المجلة الدولية بـ "تربية طنطا " تنضم إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن انضمام المجلة الدولية (International Journal of Instructional Technology and Educational Studies (IJITES)، التي تصدرها كلية التربية جامعة طنطا، إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة DOAJ.

وأكد الدكتور محمود زكي، أن انضمام المجلة العلمية يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى قائمة إنجازات الجامعة والكلية، مقدمًا التهنئة لعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين لجهودهم في الارتقاء بالمجلة، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن جهود الجامعة المتواصلة في الارتقاء بالبحث العلمي وتحقيق الريادة في العلم والمعرفة.

وأضاف الدكتور أحمد هلال، عميد الكلية، أن انضمام المجلة الدولية للكلية لقاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة"” DOAJ يأتي استكمالًا للقواعد الرصينة التي تم إدراج المجلة الدولية بها (National Library of Medicine(USA)،  OpenAIRE،   Sciencegate  ، Europub  ، Leiden University Libraries، University of Canterbury Libraries، Base، Stanford، موضحًا أن قاعدة البيانات الجديدة  تقوم بفهرسة وتعزيز قيمة المجلات المفتوحة عالية الجودة والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء المراجعين العالميين وفقًا لمجموعة من المعايير الأخلاقية ومعايير الجودة.

جامعة طنطا المجلة الدولية بالبحث العلمي بفهرسة وتعزيز قيمة المجلات المعايير الأخلاقية التصنيف العربي للجامعات

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