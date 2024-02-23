الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تسرب الغاز يتسبب فى إصابة زوجين بالاختناق بالمنيا

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين

أصيب زوجان باختناق وضيق تنفس بسبب  تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل، بمنطقة أبوهلال بحي جنوب مدينة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من قسم السموم بمستشفي المنيا العام تتضمن وصول شخصين أحدهما رجل والأخرى سيدة، يقيمان بحي جنوب مدينة المنيا، وتحديدًا منطقة أبوهلال خلف مركز الشرطة، مصابين بالاختناق وضيق التنفس وحالتهما الصحية العامة مستقرة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابة المذكورين بسبب تسرب غاز البوتاجاز، داخل منزلهما، حيث يعانيان من هبوط حاد والاختناق وضيق التنفس.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم وضع المصابين تحت الرعاية بمستشفي المنيا العام لحين تماثلهما للشفاء، وتباشر النيابة العامة التحقيق حول الظروف والملابسات للواقعة.

زوجين تسرب غاز المنيا النيابة العامة الأجهزة الأمنية غرفة عمليات النجدة

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