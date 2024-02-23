الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

فرقة السويس تواصل عروضها بنوادي المسرح الإقليمي

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تواصل فرقة نادي مسرح السويس تقديم عروضها في سادس أيام الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".

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جاء العرض الأول بعنوان "Escape room" فكرته مأخوذة عن كتاب "زمن الغم الجميل" للكاتب عمر طاهر، وتدور أحداثه حول اختلاف اتجاهات البشر بين الماضي والحاضر من حيث أسلوب التفكير، نوعية المشكلات، والتواصل الاجتماعي، مستوى الثقافة والفن، والتعليم.. وغيرها، وهو من إعداد فاطمة مصطفى وإخراج آيات زيدان.

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أما العرض الثاني فجاء بعنوان "رصد خان" تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد عبد الحكم، وتدور أحداثه داخل قصر مهجور يعيش به " ابن غانم" الجد الذى أمضى حياته بحثا عن كنز قارون المدفون تحت قصره، ويحاول الأحفاد البحث عن الكنز الذى لن يتم الحصول عليه إلا بالدم، فيبدأون بقتل بعضهم البعض وتتصاعد الأحداث.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وأقيمت بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة، وتأتي ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

ويشهد إقليم القناة وسيناء هذا الموسم تقديم 28 عرضا منها عرض لفرع ثقافة شمال سيناء، 3 عروض لفرع جنوب سيناء، 7 عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض، بينما قدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض مسرحية.

وزارة الثقافة مسرح السويس نوادي المسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة الإسماعيلية كتاب زمن الغم الجميل

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