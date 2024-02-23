الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات فى مدينة نصر

محاكمة
محاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة سيارة أثناء ركنها بأحد الشوارع.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (عاطلين- "لأحدهما معلومات جنائية")  لقيامهما بسرقة سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما ببيع السيارة لدى عميلهما "سيئ النية" مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بشرائه السيارة من المتهمين مقابل مبلغ مالى، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وأضاف أنه كان في طريقه لتجزئتها لقطع غيار وبيعها خردة.

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