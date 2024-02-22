فيلم "أحمر" لجميلة ويفى ينافس فى مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى

أعلن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، في دورته الـ25، المقرر إنطلاقها 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 5 مارس المقبل، عن مشاركة الفيلم الروائي القصير "أحمر" للمخرجة جميلة ويفي، ضمن مسابقة أفلام الطلبة التي يتنافس علي جوائزها 17 فيلمًا، ليكون بذلك هذا هو العرض الأول له بمصر بعد مشاركته بالمهرحان الدولي لفيلم الطالب في مدينة كازبلانكا بالمغرب عن فئة أفضل فيلم روائي قصير، حيث حصد الجائزة الثالثة.



من جانبها أعربت المخرجة جميلة ويفي، عن سعادتها الكبيرة بعرض فيلم "أحمر" أولي تجاربها الروائية القصيرة في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولي، ليكون العرض الأول له بمصر بعد فوزه بجائزة هامة من مهرجان فيلم الطالب الدولي بالمغرب، قائلة، متشوقة جدًا لأن يشاهد الجميع فيلمي بمصر لأنه خلاصة تعبي وفريق التمثيل والمونتاج معي، وأقدم الشكر للمعهد العالي للسينما الذي قدم لي كل الدعم في هذا العمل.



وفيلم "أحمر" من إنتاج المعهد العالي للسينما، بطولة روان الغابة، وكريم سرور، ومريم ويفي، وعبير منصور، وسيناريو وحوار هناء عطية وجميلة ويفي، ومن إخراج جميلة يفي، وتدور أحداثه عن الدكتورة ليلى عيادتها التي تقرر العودة للمنزل مرغمة لاستقبال والدة زوجها في البيت كعادة نهاية الأسبوع، لكنها تستقبل فجأة بالعيادة "فرح"، العروس الجديد، التي تأتي مع زوجها أحمد ووالدته لترى ليلى نوع آخر من القهر، وتدرك أنها ليست وحدها من تعاني منه في المجتمع.



جميلة ويفي، كاتبة ومخرجة مصرية، ولدت عام 1993 التحقت بالمعهد العالي للسينما قسم "الإخراج"، تخرجت منه عام 2023 قامت بالعمل كمساعد مخرج في أكثر من عمل سينمائي وتليفزيوني.. ويعد فيلم "أحمر" أولى تجاربها الروائية القصيرة وهو مشروع تخرجها في المعهد العالي للسينما عام 2023، وقد شارك الفيلم بالمهرجان الدولي لفيلم الطالب بالمغرب وحصل على الجائزة الثالثة كأفضل فيلم روائي قصير، قامت بكتابة عدة مقالات ودراسات سينمائية ونشرت بالعديد من المجلات السينمائية والصحف، قامت بالمشاركة والاعداد والتقديم لكتابين "أسامة فوزي، الرجل الذي عاش مرتين" محسن ويفي.. "مختارات نقدية" الكتابين صدرا ضمن مطبوعات مهرجان الإسماعيلية في عام 2019، 2022.