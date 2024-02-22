قبلة الاستثمارات.. كيف نجحت مصر في تطوير العلمين الجديدة؟

قال وليد مختار، عضو مجلس العقار المصري إنه تم تطوير مدينة العلمين الجديدة في مصر كمشروع عملاق يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة ونجحت مصر في تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من الإجراءات والاستراتيجيات التي أدت إلى نجاح هذا المشروع الضخم.

أضاف مختار، لـ"الدستور"، أن أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح تطوير مدينة العلمين الجديدة هو التركيز على بناء البنية التحتية الحديثة والمتطورة قامت الحكومة المصرية بتوفير الطرق والميناء والمطارات والخدمات الضرورية الأخرى التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الحوافز والتسهيلات للشركات الوطنية والدولية التي ترغب في الاستثمار في العلمين الجديدة وهذا ساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأشار إلى أنه كما قامت مصر بالترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية متميزة ومتنوعة، من خلال حملات تسويقية عالمية وعروض ترويجية لجذب السياح والزوار كما تم تنفيذ مشاريع سياحية وترفيهية متنوعة تلبي احتياجات الزوار وتعزز مكانة المدينة كوجهة سياحية رائعة.

وأوضح أنه باستراتيجياتها الشاملة والمتكاملة، نجحت مصر في تطوير مدينة العلمين الجديدة وجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية.

وأكد أنه إحدى العوامل الأساسية التي ساعدت في نجاح تطوير مدينة العلمين الجديدة هي التركيز على التنويع في القطاعات الاقتصادية المتاحة في المدينة تم تنويع الاستثمارات لتشمل السياحة، العقارات، التعليم، التكنولوجيا، والصناعة، مما ساهم في جذب مجموعة متنوعة من الشركات والمستثمرين.

أشار الي أنه بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتشجيع الشراكات الاستراتيجية لتطوير المشاريع في مدينة العلمين الجديدة. هذا التعاون ساهم في تحقيق نجاح المشاريع الكبيرة وزيادة فرص الاستثمار في المدينة.

أوضح أنه علاوة على ذلك، تم التركيز على توفير التدريب والتأهيل للقوى العاملة المحلية لضمان توفر الكوادر المهنية المدربة والمؤهلة للعمل في المجالات المختلفة داخل المدينة. هذا يساهم في تعزيز التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للسكان المحليين.

وأكد أنه بهذه الإجراءات الشاملة والاستراتيجيات الفعالة، نجحت مصر في تحقيق نجاح كبير في تطوير مدينة العلمين الجديدة، وجعلتها واحدة من أبرز المدن الجديدة والمزدهرة في المنطقة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وتنمية مستدامة.