وزير الإسكان يتفقد مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للأبراج، ونماذج التشطيبات الداخلية للوحدات بالأبراج، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو شركة انكوم.

وتفقد الوزير ومرافقوه، أعمال التشطيبات الداخلية الجارى تنفيذها فى الأبراج، موضحًا أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ4 أبراج بمشروع الداون تاون، والذى يضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

كما عقد وزير الإسكان، اجتماعا مع ممثلى شركة "cscec" الصينية، المنفذة للمشروع، لاستعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع، والعقبات التى تواجه التنفيذ، وسبل التغلب عليها، كما وجه الوزير بسرعة البدء فى تنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

المنطقة تضم 15 برجا يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها

واستهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بالتجول بالمنطقة الشاطئية بالمدينة، للوقوف على معدلات الإنجاز، حيث تضم المنطقة 15 برجا يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها، وتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، بدأ العمل فى التشطيبات الداخلية والخارجية لبعض منها، كما تضم المنطقة الشاطئية الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام الأبراج، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وتم تشغيلها من العام الماضي.

وتفقد وزير الإسكان، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية بأبراج المنطقة الشاطئية، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات المحيطة بأبراج المنطقة الشاطئية.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، موقف تنفيذ الأعمال بالكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، بمدينة العلمين الجديدة، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة، والالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع.

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