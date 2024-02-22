بالتفاصيل.. كيف نجحت مصر فى جذب الاستثمارات الإماراتية؟

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن مصر والإمارات من الدول العربية تعتبران الرائدات في جذب الاستثمارات الوافدة، وقد شهدت مصر مؤخرًا ازديادًا ملحوظًا في استثمارات الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يعود نجاح مصر في جذب هذه الاستثمارات الإماراتية إلى عدة عوامل رئيسية.

وأشار إلى أن هذه العوامل تتمثل في العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، تقوم الحكومتان بتوفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة للشركات الإماراتية، من خلال تسهيلات مالية ومرافقة مهنية.

وأوضح أنه تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي وسوق داخلية كبيرة، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار، كما تتميز بتنوع اقتصادي وفرص استثمارية في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، السياحة، البنية التحتية، والتكنولوجيا.

وأكد أنه يمكن القول إن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الإماراتية يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي، من المتوقع أن يستمر هذا التوجه الإيجابي مستقبلًا، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق فوائد متبادلة للبلدين.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، يعزى نجاح مصر في جذب الاستثمارات الإماراتية إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية بالتعاون مع القطاع الخاص، تعمل الحكومة على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يزيد من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الإماراتيين.

وأكد أنه علاوة على ذلك، تستفيد الشركات الإماراتية من الكوادر البشرية الماهرة والمتعلمة المتاحة في مصر، مما يسهم في تعزيز الابتكار ورفع كفاءة الإنتاج، تعتبر العمالة المصرية من أكثر العمالات تكلفة في المنطقة، مما يجعل الاستثمار في مصر مجذيًا اقتصاديًا.

وأشار إلى أنه باستمرار نمو الاستثمارات الإماراتية في مصر، يمكن توقع مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، هذا التوجه يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي للبلدين.

وأوضح أنه من الواضح أن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الإماراتية يعكس التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، ويمثل خطوة إيجابية نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومستدامة.